Футболист повесит бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.
Серхио Агуэро, Getty Images
14 декабря 2021, 13:14
Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
33-летний аргентинец объявит о своем решении во время специальной пресс-конференции, на которой будут присутствовать его партнеры по команде, а также президент "блаугранас" Жоан Лапорта.
Напомним, Агуэро перебрался в Барселону свободным агентом минувшим летом, но проведя всего лишь пять игр за каталонский клуб, у него обнаружили проблемы с сердцем в конце октября.
Ожидалось, что Агуэро сможет возобновить выступления спустя несколько месяцев, но судя по всему, проблемы оказались гораздо серьезнее, что и вынудило футболиста пойти на такой шаг.
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