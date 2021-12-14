Испания

Футболист повесит бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

33-летний аргентинец объявит о своем решении во время специальной пресс-конференции, на которой будут присутствовать его партнеры по команде, а также президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

Напомним, Агуэро перебрался в Барселону свободным агентом минувшим летом, но проведя всего лишь пять игр за каталонский клуб, у него обнаружили проблемы с сердцем в конце октября.

Ожидалось, что Агуэро сможет возобновить выступления спустя несколько месяцев, но судя по всему, проблемы оказались гораздо серьезнее, что и вынудило футболиста пойти на такой шаг.

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