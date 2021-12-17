Испания

Главный тренер каталонского клуба вновь высказался об истекающем контракте француза.

Каталонская Барселона продолжает вести переговоры с форвардом команды Усманом Дембеле относительно продления контракта, срок действия которого истекает летом 2022 года.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес заявил, что клубу важно договориться с агентом футболиста, тогда как сам француз намерен продолжить свои выступления в составе команды.

"Я по-прежнему позитивно настроен относительно контракта Дембеле. Усман говорит, что он счастлив в Барселоне и намерен продолжить свои выступления здесь. Важно договориться с его агентом. Сам он знает, что будет важным футболистом команды, если останется", — приводит слова испанского специалиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Дембеле провел шесть поединков за Барселону, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала последнее предложение Дембеле по новому контракту.