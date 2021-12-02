Испания

Представители француза хотят добиться его перехода в АПЛ.

Агент нападающего Барселоны Усмана Дембеле выступает против продления контракта с клубом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Контракт Дембеле с каталонским клубом истекает следующим летом, и он пока не спешит подписывать новый. Представители французского форварда считают, что он мог бы зарабатывать больше в Манчестер Юнайтед или Ньюкасле.

Ранее сообщалось, что Дембеле хочет получать не менее 20 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых", не отличившись результативными действиями.