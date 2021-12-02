Представители француза хотят добиться его перехода в АПЛ.
Усман Дембеле, Getty Images
02 декабря 2021, 11:17
Агент нападающего Барселоны Усмана Дембеле выступает против продления контракта с клубом, сообщает издание Mundo Deportivo.
Контракт Дембеле с каталонским клубом истекает следующим летом, и он пока не спешит подписывать новый. Представители французского форварда считают, что он мог бы зарабатывать больше в Манчестер Юнайтед или Ньюкасле.
Ранее сообщалось, что Дембеле хочет получать не менее 20 миллионов евро в год.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 3 поединка в футболке "сине-гранатовых", не отличившись результативными действиями.