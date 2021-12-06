Испания

Каталонцы больше не намерены вступать в торги с представителями футболиста.

Каталонская Барселона продолжает переговоры с Усманом Дембеле и его окружением относительно нового контракта.

По новому контракту футболист может зарабатывать 11 млн евро без учета бонусов, сообщает журналист Жерар Ромеро.

"Блаугранас" намерены получить ответ от футболиста до Нового года и в случае отказа не намерены больше улучшать свое предложение.

Ранее появилась информация, что представители Дембеле хотят видеть форварда в Английской Премьер-Лиге.