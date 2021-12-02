Испания

Президент Барселоны прокомментировал переговоры с французским форвардом.

Каталонская Барселона последние несколько месяцев ведет переговоры с форвардом своей команды Усманом Дембеле о продлении контракта.

Тем не менее, стороны до сих пор не могут договориться о новом соглашении. Данную ситуацию прокомментировал президент Барселоны Жоан Лапорта.

"Продление контракта Дембеле продвигается медленнее, чем мы ожидали. Мы по-прежнему работаем над этим и хотим сохранить Усмана в команде. Он мог бы стать ключевым футболистом команды, если продлит контракт", — заявил президент каталонцев в интервью Виктору Наварро.

Напомним, действующий контракт футболиста с Барселоной истекает в конце этого сезона.

Ранее появилась информация о том, что агенты Дембеле хотят своему клиенту зарплату как у претендента на Золотой мяч.