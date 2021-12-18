Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Вильярреал в гостях одержал уверенную победу над Реалом Сосьедад (3:1).

Счет в матче был открыт на 32 минуте, когда "бело-голубых" вперед вывел Исак, но спустя шесть минут Морено сравнял цифры на табло. Затем тот же Морено оформил дубль в середине второго тайма, а окончательную точку в матче поставил Чуквезе в компенсированное время.

Обзор матча:

Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3

Голы: Исак, 32 — Морено, 38, 69, Чуквезе, 90+6

Реал Сосьедад: Райан, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия (Серлот, 82), Муньос (Рико, 82), Янузай (Порту, 52), Мерино (Элустондо, 65), Субименди, Сильва (Барренечеа, 53), Исак, Ойарсабаль.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 61), Альберто Морено (Тригерос, 82), Пино (Чуквезе, 61), Капу, Парехо, Жерар Морено, Диа (Мойсес Гомес, 82).

Предупреждения: Эступиньян, Мерино, Пау Торрес, Парехо, Сальдуа.

Удаление: Ойарсабаль, 49.