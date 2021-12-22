Поединок против Севильи стал юбилейным для вратаря Барселоны.
Марк-Андре тер Штеген, Getty Images
22 декабря 2021, 15:28
Перенесенный матч четвертого тура чемпионата Испании против Севильи стал 300-м за Барселону для Марка-Андре тер Штегена.
И хотя товарищи не смогли подарить своему голкиперу победу, без памятного сувенира он не остался.
Немецкий вратарь сыграл 198 матчей в Ла Лиге, 24 — в Кубке Испании, 71 — в еврокубках и еще 7 в других клубных турнирах.
Еще 127 матчей он сыграл за Боруссию Менхенгладбах и 27 — за национальную сборную Германии.