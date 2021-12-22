Испания

Поединок против Севильи стал юбилейным для вратаря Барселоны.

Перенесенный матч четвертого тура чемпионата Испании против Севильи стал 300-м за Барселону для Марка-Андре тер Штегена.

И хотя товарищи не смогли подарить своему голкиперу победу, без памятного сувенира он не остался.

👕 𝟑𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐳𝐮𝐥𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚

Por muchos más, @mterstegen1 pic.twitter.com/G0GYIPk356 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 22, 2021

Немецкий вратарь сыграл 198 матчей в Ла Лиге, 24 — в Кубке Испании, 71 — в еврокубках и еще 7 в других клубных турнирах.

Еще 127 матчей он сыграл за Боруссию Менхенгладбах и 27 — за национальную сборную Германии.