Испания

Футболист не сумел совладать с эмоциями в поединке с "блаугранас".

В перенесенном поединке четвертого тура испанской Ла Лиги Севилья на своем поле удержала ничью в матче с Барселоной (1:1).

На 64-й минуте матча защитник "нервионцев" Жюль Кунде не смог сдержать эмоции в игровом столкновении с Альбой, швырнув сопернику в лицо мяч.

Арбитр матча отметил удаление футболиста Севильи в своем рапорте.

"Игрок Севильи Жюль Кунде был удален за сильный бросок мяча в лицо сопернику, не в игровом эпизоде. Игрок Барселоны, который получил удар не нуждался в медицинской помощи и сумел продолжить поединок", — приводит текст из рапорта Карлоса Серра Гранде Marca.

Таким образом, Кунде грозит от двух до четырех матчей дисквалификации за своем поведение.

Напомним, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Барселона.