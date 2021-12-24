Испания

Наставник мадридского клуба поделился воспоминаниями о своем назначении в команду.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился воспоминаниями о том, как его назначили главным тренером команды.

Напомним, в декабре 2021 года исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как Эль Чоло возглавил "матрасников".

"Я бы солгал, если бы сказал, что воображал об этом. Но когда я пришел, у команды был очень хороший состав. Мы много забивали, но так же много и пропускали. Тогда я поставил задачу работать над оборонительной составляющей, ведь в целом командная игра была на уровне.

Это была команда, которая играла в привлекательный футбол, нас копировали многие наставники. Этот факт только повышает значимость проделанной работы", — приводит слова аргентинского специалиста Marca.

За 10 лет во главе Атлетико Симеоне сумел привести команду к победам в Кубке и Суперкубке Испании, а также по два раза завоевал с коллективом чемпионство Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Атлетико дважды выходило в финал Лиги чемпионов.