Испания

Французский защитник не входит в планы Хави Эрнандеса.

Французский защитник Барселоны Самуэль Умтити может продолжить свою карьеру в турецкой Суперлиге.

Футболист не входил в планы предыдущего наставника команды Рональда Кумана и также не имеет перспектив с Хави Эрнандесом в Барселоне. По информации Fotomac, в услугах 28-летнего защитника заинтересован Фенербахче.

Руководство турецкого гранда считает, что Умтити идеально подходит турецкому чемпионату. Единственное препятствие — высокая зарплата футболиста, однако боссы "канареек" надеются договориться с защитником о сниженной заработной плате, так как сам футболист намерен продолжить свои активные выступления в Европе.

Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний француз сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).

Ранее сообщалось, что "блаугранас" могут разорвать контракт с Умтити в одностороннем порядке.