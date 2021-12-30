Молодой вингер определился с футбольным гражданством.
Абде Эззалзули, Getty Images
30 декабря 2021, 18:36
Нападающий Барселоны Абде Эззалзули отказался от выступлений за сборную Марокко.
Как сообщает издание Marca, Эззалзули отказался ехать с командой на Кубок африканских наций и планирует представлять Испанию. Ранее 20-летний игрок выступал за молодежную сборную Марокко.
Эззалзули присоединился к Барселоне минувшим летом из Эркулеса. В текущем сезоне вингер провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Эззалзули сдал положительный тест на коронавирус.