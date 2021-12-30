Испания

Молодой вингер определился с футбольным гражданством.

Нападающий Барселоны Абде Эззалзули отказался от выступлений за сборную Марокко.

Как сообщает издание Marca, Эззалзули отказался ехать с командой на Кубок африканских наций и планирует представлять Испанию. Ранее 20-летний игрок выступал за молодежную сборную Марокко.

Эззалзули присоединился к Барселоне минувшим летом из Эркулеса. В текущем сезоне вингер провел 8 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Эззалзули сдал положительный тест на коронавирус.