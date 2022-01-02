Испания

Хорватский хавбек продлит контракт со "сливочными" до лета 2023 года.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич в ближайшее время продлит контракт со "сливочными", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года, тогда как действующий контракт заканчивается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Модрич сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью ассистами.

После 19 игр Реал набрал 46 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Севилью на восемь баллов, но у "нервионцев" есть игра в запасе.

В настоящее время "сливочные" встречаются с Хетафе. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.