Испания

Теперь футболист имеет шансы сыграть с Кадисом.

15 декабря полузащитник мадридского Реала Лука Модрич и защитник Марсело сдали положительные тесты на коронавирус.

Тем не менее, повторный тест хорвата оказался отрицательным. Таким образом, Модрич имеет шансы сыграть в предстоящем матче с Кадисом.

По информации Marca, хавбек должен ожидать решения Ла Лиги относительно своего участие в поединке, так как согласно законодательству он должен находиться на самоизоляции все 10 дней, вне зависимости от последующих тестов.

Сам Модрич надеется на смягчение правил, так как не ощущает на себе заболевания.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал голкипер Реала Андрей Лунин.