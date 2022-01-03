Испания

Состоялся очередной матч 19 тура испанской Ла Лиги.

В поединке 19 тура испанской Ла Лиги Вильярреал на своем поле одержал уверенную победу над Леванте со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте, когда точным ударом в составе хозяев отметился Булайе Диа. Спустя пять минут Пау Торрес удвоил преимущество "желтой субмарины", а перед перерывом еще один голом отличился Жерар Морено. В середине второго тайма Ману Тригерос довел счет до разгромного, а окончательную точку в матче поставил Жерар Морено, оформивший дубль.

После 19 игр Вильярреал набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Леванте восемь баллов и последняя строчка.

Вильярреал — Леванте 5:0

Голы: Диа, 8, Торрес, 13, Морено, 37, 79, Тригерос, 74.

Вильярреал: Рульи — Орье, Альбиоль, Торрес, Эступиньян — Чуквезе (Пино, 73), Тригерос (Карло, 84), Гомес (Альберто Морено, 73), Диа (Джексон, 81) — Жерар Морено (Раба, 81), Иборра

Леванте: Фернандес — Пубиль, Везу, Дуарте, Клерк (Франкеса, 60) — Радоя (Мальса, 59), Мелеро (Мартинес, 59) — Де Фрутос (Алькон, 78), Кампанья, Бардхи (Пьер, 78) — Марти.

Предупреждения: Орье, Иборра, Тригерос — Бардхи, Клерк.