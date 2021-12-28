Положительные тесты сдали три футболиста и два сотрудника.
Фото ФК Леванте
28 декабря 2021, 11:52
Очередное тестирование на коронавирус, проведенное в Леванте, принесло пять положительных результатов — сообщил официальный сайт клуба.
В изоляцию отправились три футболиста и два сотрудника клуба. У всех болезнь протекает бессимптомно.
Ближайший матч Леванте должен провести 3 января против Вильярреала на выезде.
После 18-ти туров Леванте является безнадежным аутсайдером Ла Лиги, занимая последнее место (8 очков).