Испания

Положительные тесты сдали три футболиста и два сотрудника.

Очередное тестирование на коронавирус, проведенное в Леванте, принесло пять положительных результатов — сообщил официальный сайт клуба.

В изоляцию отправились три футболиста и два сотрудника клуба. У всех болезнь протекает бессимптомно.

Ближайший матч Леванте должен провести 3 января против Вильярреала на выезде.

После 18-ти туров Леванте является безнадежным аутсайдером Ла Лиги, занимая последнее место (8 очков).