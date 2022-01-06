Испания

Football.ua собрал реакции испанских СМИ и болельщиков на игру украинского голкипера.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал в гостевом поединке сумел обыграть представителя Первого дивизиона — Алькояно (3:1).

Алькояно — Реал 1:3 Видео голов и обзор матча

Особенное внимание украинских болельщиков привлекал данный поединок по той причине, что в воротах "галактикос" с первых минут наблюдалось долгожданное появление нашего соотечественника — Андрея Лунина, который по ходу игры несколько раз спасал свою команду, однако все-таки пропустил гол.

Испанская пресса и болельщики разделились во мнении относительно редкого выступления Андрея, отмечая его мастерство в игре на линии ворот, однако при этом без критики не обошлась его игра ногами и общая уверенность в действиях.

Bernabeu Digital

"Лунину понадобился год для того, чтобы сыграть официальный матч за Реал. Это был дебют украинского голкипера в этом сезоне, причем именно на той же арене, где он провел свою последнюю игру в футболке своего клуба. Алькояно был заряжен на этот поединок, что гарантировало работу украинцу.

Уже с первых минут последовали угрозы от соперников. По первым действиям голкипера можно было отследить некую неуверенность, но сразу после первого сейва она пропала. Внимательная игра на верховых мячах, хорошие рефлексы при ударах соперников — так Лунин сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом тайме.

После перерыва Реал играл дальше от собственных ворот, а Андрей получал меньше нагрузки, но все равно старался внимательно играть на перехвате. На 66-й минуте в его ворота произошел единственный результативный удар. Лунин коснулся мяча, но не в его силах было отразить угрозу в этой ситуации.

Данный перформанс и итоговая победа команды открывают перед украинцем возможность сыграть и в следующем раунде Кубка Короля, если, конечно, Анчелотти сочтет это целесообразным".

"В настоящее время Лунин входит в десятку лучших голкиперов мира. Он был бы стартовым в Манчестер Сити, опередив Эдерсона. Если у него и есть какие-то недочеты в действиях, так это потому, что он регулярно не играет", — высказался пользователь @Tomisme.

"Может ли он научиться больше пользоваться ногами? Современная игра требует от вратаря умения играть с мячом. Он выглядит слишком нервно, когда встречается с мячом внизу. Еще достаточно много времени понадобится для того, чтобы улучшить это", — считает @ismael_A7.

"Этот парень играет всего одну игру в год. Как по мне, его игра была отличной. Я бы хотел его видеть чаще на поле", — дополнил @eddychery150.

"Он выглядел нервным и постоянно допускал ошибки. Также, очевидно, пропущенный гол был и его виной, а не только ужасной защиты", — считает @OmarUPT14.

"Он хорош, но он плох в игре ногами", — сказал @desmondaddai_, но его тут же дополнил @bilalkhan455: "Также, как и Куртуа".

"Hala Madrid! Лунин может играть лучше и он знает это", — как тут не согласиться с @7TheHardCore7?

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти также не остался в стороне, и прокомментировал выступления Андрея в отчетной дуэли.

Впрочем, игра Лунина не особо запала в душу экспертам статистического ресурса SofaScore, которые наградили его средней оценкой.