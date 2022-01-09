Испания

Француз прокомментировал свое очередное достижение.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема поделился мнением о достижении отметки в 300 голов в составе клуба.

В субботнем матче с Валенсией (4:1) французский форвард отличился дублем и записал в свой актив уже 301 гол у футболке "сливочных".

"301 гол… очень горжусь, что смог достигнуть такой отметки в этом клубе. Я счастлив, потому что это лучший клуб в мире.

Мы провели хороший матч после поражения от Хетафе и победы в кубковом поединке. Это была хорошая игра и для нас, и для фанатов", – приводит слова Бензема издание Mundo Deportivo.

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