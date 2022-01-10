В новое соглашение между сторонами были внесены новые пункты.
САМУЭЛЬ УМТИТИ, GETTY IMAGES
10 января 2022, 20:22
Сегодня Барселона объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до лета 2026 года.
По информации Mundo Deportivo, в новое соглашение 28-летнего француза было внесено несколько интересных пунктов.
Один из них позволяет как футболисту, так и клубу расторгнуть контракт до начала сезона-2023/24 при условии выплаты ранее оговоренной суммы.
Напомним, с прошлого лета Барселона пыталась избавиться от Умтити и активно искала ему новый клуб, но сам игрок отклонял все предложения и намерен вернуться в стартовый состав "блаугранас".
Также отмечается, что Умтити согласился на сокращение своего оклада, который был ему предписан по контракту до лета 2023 года.
Благодаря этой сделке Барселона смогла вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать новичка — полузащитника Феррана Торреса, перешедшего из Манчестер Сити.
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