Испания

В новое соглашение между сторонами были внесены новые пункты.

Сегодня Барселона объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до лета 2026 года.

По информации Mundo Deportivo, в новое соглашение 28-летнего француза было внесено несколько интересных пунктов.

Один из них позволяет как футболисту, так и клубу расторгнуть контракт до начала сезона-2023/24 при условии выплаты ранее оговоренной суммы.

Напомним, с прошлого лета Барселона пыталась избавиться от Умтити и активно искала ему новый клуб, но сам игрок отклонял все предложения и намерен вернуться в стартовый состав "блаугранас".

Также отмечается, что Умтити согласился на сокращение своего оклада, который был ему предписан по контракту до лета 2023 года.

Благодаря этой сделке Барселона смогла вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать новичка — полузащитника Феррана Торреса, перешедшего из Манчестер Сити.

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