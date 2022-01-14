Испания

Полузащитник Порту и сборной Мексики Хесус Мануэль Корона продолжит карьеру в Севилье.

Севилья подписала контракт с Хесусом Мануэлем «Текатито» Короной — сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года, точная сумма, которую получит Порту за мексиканца, не сообщается.

Корона может действовать на любой позиции на правом фланге от правого защитника до правого вингера.

29-летний Корона провел 63 матча в составе национальной сборной Мексики (10 голов) и выступал за Монтеррей (54 матча во всех турнирах, 7 голов), Твенте (51, 13) и Порту (287, 31).