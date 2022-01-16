Хорватский хавбек забил красивый гол в матче против "басков".
Лука Модрич, Getty Images
16 января 2022, 22:21
В настоящее время мадридский Реал обыгрывает Атлетик в финале Суперкубка Испании.
Счет в матче был открыт на 38 минуте, когда полузащитник "сливочных" Лука Модрич красиво пробил с линии штрафной и попал точно в угол ворот "басков".
По информации Mister Chip, Модрич стал самым возрастным автором гола в матчах Суперкубка Испании. Он забил в возрасте 36 лет и 129 дней.
Предыдущими обладателями рекорда были Ариц Адурис и Рауль Гарсия, которые смогли отметиться в возрасте 34 лет и 187 дней.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Атлетик — Реал Мадрид.