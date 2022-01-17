Испания

Наставник "сливочных" поделился своими эмоциями после завоеванного Суперкубка Испании.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в финальном матче за Суперкубок Испании против Атлетика (2:0).

"Мы заслужили трофей. Против такой хорошей команды, как Атлетик, была проведена еще одна качественная игра с полным контролем ситуации. Я очень счастлив, но нужно двигаться дальше.

Сегодня, на мой взгляд, у нас был слишком большой процент владения мячом, слишком большой. Это очень хорошая команда, с хорошей атмосферой, и все это заставляет нас бороться за все трофеи. Я никогда не устаю побеждать. Я не выигрывал трофеев со времен Баварии, и я счастлив, видя, как много людей счастливы вокруг.

Очень рад, потому что мы провели две разные игры на турнире и все они были хороши. Сегодня мы сыграли в другом стиле, чем в тот день против Барселоны. Мы показали, что мы достойны победы", — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, что для Анчелотти этот трофей стал 21 в карьере и пятый с Реалом. До этого вместе со "сливочными" он побеждал в Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА и Кубке Испании. Помимо этого 62-летний специалист стал первым итальянцем, которому удалось завоевать Суперкубок Испании.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Атлетик.