Испания

Хорватский хавбек открыл счет в матче против Атлетика.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании, в котором "сливочные" уверенно обыграли Атлетико со счетом 2:0.

В этом противостоянии хорватский хавбек открыл счет в матче, благодаря чему стал самым возрастным автором гола в матчах Суперкубка Испании.

В нынешнем сезоне Модрич провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

"Я очень рад награде лучшему игроку матча, но еще больше рад первому трофею в сезоне.

Я всегда выкладываюсь на максимум. В настоящее время в своем возрасте я получаю удовольствие от футбола больше, чем когда-либо.

Очень рад завоевать свой 18 трофей с Реалом. Мой путь в лучшем клубе мира невероятен. Теперь хотим завоевать еще больше титулов и отпраздновать их вместе с фанатами", — приводит слова Модрича Real Madrid Info.