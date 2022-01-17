Испания

Французский защитник вновь угодил в лазарет "блаугранас".

Защитник Барселоны Самуэль Умтити получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба "блаугранас".

У 28-летнего француза диагностирован перелом плюсневой кости и завтра ему предстоит перенести операцию под наблюдением медицинского персонала каталонского клуба.

Сроки восстановления футболиста станут известны после операции.

В нынешнем сезоне Умтити провел всего лишь один поединок в испанской Ла Лиге.

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