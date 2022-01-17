Французский защитник вновь угодил в лазарет "блаугранас".
Самуэль Умтити, ФК Барселона
17 января 2022, 18:39
Защитник Барселоны Самуэль Умтити получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба "блаугранас".
У 28-летнего француза диагностирован перелом плюсневой кости и завтра ему предстоит перенести операцию под наблюдением медицинского персонала каталонского клуба.
Сроки восстановления футболиста станут известны после операции.
В нынешнем сезоне Умтити провел всего лишь один поединок в испанской Ла Лиге.
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