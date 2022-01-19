Футболисты каталонцев испытывают проблемы со здоровьем.
Мемфис Депай, Getty Images
19 января 2022, 14:09
Нападающие Барселоны Мемфис Депай и Усман Дембеле рискуют пропустить встречу с Атлетиком из-за проблем со здоровьем, сообщает Football Espana.
Депай и Дембеле пропустили сегодняшнюю тренировку Барселоны и занимались по индивидуальной программе. Хави примет решение об участии футболистов перед поединком.
Ранее сообщалось, что Барселона потеряла защитника Самуэля Умтити на три месяца.
Матч Атлетик – Барселона в 1/8 финала Кубка Испании состоится в четверг, 20 января, и начнется в 22:30 по киевскому времени.