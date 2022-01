Защитник каталонской Барселоны Самуэль Умтити успешно перенес операцию после перелома плюсневой кости, полученного на одной из тренировок команды.

Как сообщает пресс-служба "блаугранас", футболист начал процесс восстановления, который займет около трех месяцев.

LATEST NEWS | @samumtiti has been successfully operated on for the fracture to the fifth metatarsal of his right foot by Dr. Antoni Dalmau, under the supervision of the Club's Medical Services.



He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/P7TrkhLvnl