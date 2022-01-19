Испания

Украинец может выйти в основе на кубковый поединок.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти огласил заявку команды на матч Кубка Испании с Эльче.

В составе "сливочных" не оказалось основного вратаря Тибо Куртуа, который испытывает проблемы со здоровьем. Выйти в основном составе мадридцев на поединок может украинец Андрей Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел лишь один матч в составе Реала в кубковой встрече с Алькояно.

Матч Эльче – Реал Мадрид в 1/8 финала Кубка Испании состоится в четверг, 20 января, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин выиграл первый трофей в составе мадридского Реала.