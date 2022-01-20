Испания

Голландец арендован у Краснодара.

Полузащитник Тонни Вильена был официально представлен в качестве игрока Эспаньола — сообщил официальный сайт клуба.

"Я очень рад, что смогу играть за Эспаньол, – сказал Вильена. – Это клуб со славной историей, отличными стадионом и базой, великолепными болельщиками. К кому же Барселона — потрясающий город!"

"Я могу сыграть на разных позициях и надеюсь, что благодаря своему опыту, смогу принести пользу команде".

27-летний Вильена провел 15 матчей за национальную сборную Нидерландов (0 голов) и выступал за Фейеноорд (257 матчей, 41 гол) и Краснодар (79, 9).