Испания

В испанском клубе семь положительных тестов на COVID-19.

В минувшее воскресенье футболисты и тренерский штаб Эспаньола прошли очередное тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По итогам тестирования сразу семь человек сдали положительные тесты на коронавирус, из которых пять игроков и два члена персонала. Все заболевшие были отправлены на карантин и чувствуют себя хорошо.

После 18 игр Эспаньол набрал 23 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч команда должна провести в гостях против Валенсии. Игра запланирована на 31 декабря.

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