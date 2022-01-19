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Украинский специалист недавно был уволен из итальянской Дженоа.

Бывший главный тренер сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко не является главным кандидатом на пост наставника национальной команды Польши. Об этом сообщает Sport.pl.

По информации источника, который ссылается на окружение украинского специалиста, Шевченко хочет получать около трех миллионов евро в год. Только когда будет такое условие — украинец начнет переговоры с польской федерацией футбола.

Также отмечается, что бывший наставник сборной Польши Паулу Соуза получал 850 тысяч евро и это был самый крупный контракт в истории национальной команды.

Польская федерация футбола не пойдет на такие условия для украинца, поэтому он не может быть главным кандидатом на смену ушедшему Соузе.

Ранее сообщалось, что Бенфика опровергла слухи о переговорах с Андреем Шевченко.