Бразильский защитник "матрасников" был отправлен на карантин.
Фелипе (слева), Getty Images
27 января 2022, 17:53
Защитник мадридского Атлетико Фелипе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".
В настоящее время 32-летний бразилец отправлен на карантин, по ходу которого соблюдает все рекомендации органов здравоохранения.
В нынешнем сезоне Фелипе провел 20 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
Ближайший матч Атлетико проведет в гостях против Барселоны в испанской Ла Лиге. Игра запланирована на 6 февраля.
Ранее сообщалось, что Васс сегодня приедет в Мадрид для подписания контракта с Атлетико.