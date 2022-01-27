Испания

Бразильский защитник "матрасников" был отправлен на карантин.

Защитник мадридского Атлетико Фелипе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".

В настоящее время 32-летний бразилец отправлен на карантин, по ходу которого соблюдает все рекомендации органов здравоохранения.

В нынешнем сезоне Фелипе провел 20 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Ближайший матч Атлетико проведет в гостях против Барселоны в испанской Ла Лиге. Игра запланирована на 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Васс сегодня приедет в Мадрид для подписания контракта с Атлетико.