Испания

Атлетико потерял не только возможность набрать три очка, но и одного из ведущих футболистов.

Пока внимание зрительской аудитории по всему миру было приковано к очередным матчам 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, мадридский Атлетико проводил перенесенный домашний поединок 21-го тура испанской Ла Лиги против Леванте.

Каким-то непостижимым образом коллектив Диего Симеоне, который мог подобраться вплотную к севильскому Бетису в турнирной таблице, заняв при этом третью строчку, умудрился минимально уступить последней, на данный момент, команде чемпионата (0:1), в результате чего подставил собственные позиции под удар Реала Сосьедад.

Атлетико — Леванте 0:1 Видео гола и обзор матча

Помимо проблем с турнирным положением, данный поединок рискует обернуться для "матрасников" и более серьезными последствиями.

На 65-й минуте матча их ведущий атакующий полузащитник Матеус Кунья был заменен на форварда Луиса Суареса из-за повреждения, после чего бразильцем сразу начали заниматься представители медперсонала.

Согласно сообщению пресс-службы Атлетико, по завершении поединка у Куньи был диагностировал вывих правого колена, поэтому на следующий день после матча он будет вынужден пройти дополнительное обследование, которое установит сложность повреждения и приблизительные сроки восстановления футболиста.

Отметим, что уже 19 февраля Атлетико предстоит играть гостевой матч против Осасуны, после чего команда Диего Симеоне будет готовиться к приему английского Манчестер Юнайтед в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

22-летний Кунья в текущем сезоне сыграл в 27 матчах, забив шесть голов и отдав три голевые передачи.

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