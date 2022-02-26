Испания

Український голкіпер не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін не зможе допомогти своїй команді у сьогоднішньому матчі 26 туру іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Іспанська команда не дає жодних подальших коментарів, але зрозуміло, що все це пов'язано з подіями, що зараз відбуваються у його рідний Україні.

У нинішньому сезоні Лунін провів лише два матчі, в яких пропустив два м'ячі.

Нагадаємо, матч Райо Вальєкано — Реал відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 19:30 за київським часом.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!