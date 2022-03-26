Испания

Мадридський клуб не стане утримувати українського голкіпера.

Реал Мадрид планує зменшити навантаження на зарплатну відомість і може продати достатню кількість гравців.

Як повідомляє видання AS, керівництво Реала може відпустити Андрія Луніна, якщо він захоче змінити клуб. "Вершкові" задоволені українським голкіпером, але не стануть його утримувати.

Чинний контракт Луніна з Реалом розрахований до червня 2024 року.

Цього сезону 23-річний гравець провів два поєдинки у складі мадридського клубу, пропустивши два голи.

Раніше повідомлялося, що Лунін закликав мешканців Іспанії допомогти Україні.