Украина

Голкіпер Реалу долучився до волонтерської акції.

Україна переживає тривожні часи, що вимагає у світової спільноти наших співвітчизників максимальної консолідації.

Виняток не становлять й футболісти, які на поточний час виступають закордоном.

Наприклад, голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін, якому Карло Анчелотті перед дербі проти Райо Вальєкано дав трохи прийти до тями після важких новин із Батьківщини, вирішив не гаяти часу дарма, та долучився до місцевої соціальної програми.

"Шановні іспанці та всі бажаючі, які хочуть допомогти Україні зараз, у ці важкі часи. Магазин "Ucramarket" на вулиці Мендеса Альваро, 8, із 11.00 до 17.00.

Нам потрібні: консерви, вата, еластичні бинти, кровоспинні засоби, знеболюючі, одяг, шкарпетки. Щиро дякую за співпрацю", — йдеться у повідомлені нашого співвітчизника.

Зауважимо, що раніше півзахисник бегамаської Аталанти Руслан Маліновський закликав долучитися до зборів коштів для української армії.