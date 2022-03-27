Испания

Так каталонці зможуть зекономити 50 мільйонів євро.

Барселона запропонувала Лідсу Мінгесу як частину угоди по Рафіньє після відмови продати бразильця за 35 мільйонів, та буде чекати завершення сезону у разі відмови — повідомив журналіст Фабріціо Романо.

У контракті Рафіньї прописано, що сума “відступних” за футболіста становить 75 мільйонів, якщо Лідс гратиме в АПЛ, та лише 25 — якщо вилетить в Чемпіоншип. Тож якщо не буде можливості домовитися, Барселона буде щіро бажати Лідсу вильоту, щоб зекономити 50 мільйонів.

Наразі Лідс відірвався від зони вильоту на 7 очок, але конкуренти мають матчі у запасі.

Умови персонального контракту з Рафіньєю Барселона вже погодила.