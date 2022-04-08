Каталонці хочуть підписати француза.
Крістофер Нкунку, getty images
08 апреля 2022, 21:09
Барселона продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Footmercato, "синьо-гранатові" зацікавили півзахисником РБ Лейпциг Крістофера Нкунку.
У поточному сезоні 24-річний гравець провів 39 поєдинків у футболці "биків", забивши 26 голів і здійснивши 15 асистів.
Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг зажадав від Манчестер Юнайтед 75 мільйонів євро за Крістофера Нкунку.