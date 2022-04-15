Испания

Команда Хаві втратила одного з лідерів до кінця сезону.

Півзахисник Барселони Педрі не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За інформацією джерела, 19-річний хавбек отримав пошкодження у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (2:3).

В результаті медичного обстеження у футболіста було виявлено розрив лівого двоголового м'яза стегна. На відновлення може знадобитися близько 6-8 тижнів.

Таким чином, Педрі пропустить частину нинішнього сезону, що залишилася.

Зазначимо, що Педрі пропустив першу половину сезону через травму, після чого повернувся лише у січні цього року.