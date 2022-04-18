У мадридському клубі не хочуть повторення ситуацій із Азаром та Бейлом.
Ерлінг Голанд, Getty Images
18 апреля 2022, 17:25
Мадридський Реал, як і раніше, розглядає потенційний трансфер нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда. Про це повідомляє goal.com.
За інформацією джерела, керівництво клубу досі не визначилося зі своєю позицією. У клубі стурбовані високими запитами 21-річного норвежця по зарплаті, а також "вершкових" бентежить остання серія травм футболіста.
Зазначається, що в клубі категорично не хочуть стикатися з тими самими проблемами, які виникли з Еденом Азаром та Гаретом Бейлом, які більшу частину своєї кар'єри в Мадриді пробули у лазареті.
Нинішнього сезону Голанд провів 26 матчів, у яких забив 25 голів і віддав вісім гольових передач.