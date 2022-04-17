Германия

Норвежець забив 58 голів у 63 стартових матчах німецького чемпіонату.

Учора, у матчі 30 туру німецької Бундесліги, дортмундська Боруссія розгромила Вольфсбург з рахунком 6:1. У цій зустрічі норвезький форвард "джмелів" Ерлінг Голанд оформив дубль.

Таким чином Голанд зміг забити 58 голів у 63 стартових матчах німецького чемпіонату, що є новим рекордом турніру, про що повідомляє PokerStars.

Нагадаємо, Голанд виступає за "джмелів" із січня 2020 року. Цього сезону норвежець забив 25 голів і віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погодив умови контракту з Голандом.