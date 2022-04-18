Испания

Французький нападник випередив Альфредо Ді Стефано.

Мадридський Реал у поєдинку 32 туру іспанської Ла Ліги обіграв Севілью з рахунком 3:2. У цій зустрічі переможний м'яч забив нападник Карім Бензема.

За інформацією Gracenote Live, цей забитий м'яч став 217 для французького форварда вершкових.

Таким чином, Бензема зміг увійти до трійки найкращих бомбардирів в історії мадридського клубу. Він зміг випередити Альфредо Ді Стефано, на рахунку якого 216 забитих м'ячів.

Головним бомбардиром "вершкових" залишається Кріштіану Роналду, який має 311 голів. На другому місці йде Рауль – 228 забитих м'ячів.