Испания

Востаннє таке відбувалося у 2006 році.

У поєдинку 33 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал упевнено обіграв Осасуну з рахунком 3:1.

У цій зустрічі нападник "вершкових" Карім Бензема не реалізував два пенальті.

За інформацією Opta Jose, 34-річний француз став першим за 16 років футболістом, який не зміг забити два пенальті в одному матчі Ла Ліги.

Востаннє таке траплялося у квітні 2006 року — тоді екс-нападник Еспаньола Рауль Тамудо не забив два пенальті у грі проти Бетіса (2:0).