Испания

На рахунку французького форварда 42 забиті м'ячі.

Мадридський Реал у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги обіграв Еспаньйол з рахунком 4:0. У цій зустрічі результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Карім Бензема.

За інформацією OptaJose, це був 42 гол французького форварда цього сезону. Завдяки цьому він повторив досягнення мексиканця Уго Санчеса (сезон-1989/90) щодо забитих голів у складі "вершкових" за окремий сезон.

Крім них, 40 і більше голів за сезон у складі Реалу забивали Кріштіану Роналду, Альфредо Ді Стефано та Ференц Пушкаш.

Зазначимо, що до кінця сезону Реал проведе ще кілька матчів, тому Бензема має всі шанси стати найрезультативнішим гравцем "вершкових" по голах за сезон.