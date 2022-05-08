Испания

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (2:1).

"Я задоволений, але ми маємо проаналізувати матч, з'ясувати, чого нам не вистачало. Ця команда готова боротися, чого не було у листопаді. Це був рівний матч, але нам таки вдалося перемогти.

Ми — Барса, і це наш мінімум, але в листопаді ми були дев'ятими, не були навіть у зоні потрапляння до Ліги Європи. Ми повинні стати кращими у грі, бути більш зібраними та конкурувати за титули.

Це ще не кінець сезону. Важливо, що ми знаємо, у якому напрямі рухатись. Ми повинні працювати та бути впевненими у своїх діях. Тепер ми маємо більше шансів стати другими, але я хочу боротися за титули. Ми не можемо провести ще один рік, не будучи конкурентоспроможними", — наводить Хаві Marca.

Після 35 турів Барселона набрала 69 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Севілью на п'ять балів, але "нервіонці" мають гру в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Барселона.