Испания

За останні 30 років більше результативних передач лише у Мессі та Фігу.

Барселона в матчі 35 туру іспанської Ла Ліги насилу обіграла Бетіс із рахунком 2:1. У цьому протистоянні захисник "блаугранас" Даніель Алвес відзначився результативною передачею.

За інформацією журналіста Педро Мартіна, це була сота результативна передача від бразильського захисника у Ла Лізі.

За цим показником Алвес поступається лише двом футболістам – Ліонелю Мессі – 189 асистів, та Фігу – 107. За самим Алвесом позаду йдуть Хоакін (98), Хаві (97) та Карім Бензема (94).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Барселона.