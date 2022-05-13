Испания

23-річний українець дебютував у складі "вершкових" у Ла Лізі у матчі проти Атлетіко.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін проведе свій другий матч у складі "вершкових" в Ла Лізі. Про це повідомив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Лунін зіграє проти Кадіса, а Куртуа — проти Бетіса", — наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, лише у нещодавньому 35 турі Ла Ліги Лунін дебютував у складі "вершкових" у чемпіонаті Іспанії. Тоді Реал поступився Атлетіко з рахунком 0:1.

Крім цього, 23-річний українець провів два матчі за Реал у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, матч Кадіс — Реал відбудеться у неділю, 15 травня, о 20:30 за київським часом.