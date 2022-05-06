Испания

Французький нападник удостоївся почесної нагороди.

Карім Бензема став найкращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату Іспанії за підсумками минулого місяця.

Французький нападник зумів відзначитись чотирма забитими голами у п'яти проведених матчах у квітні.

Зазначимо, що також останній день квітня мадридці змогли офіційно оформити перемогу в поточному розіграші чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, що Бензема все ще зберігає шанси перевершити рекордні показники Роналду в Лізі чемпіонів.