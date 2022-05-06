Французький нападник удостоївся почесної нагороди.
Карім Бензема, getty images
06 травня 2022, 23:44
Карім Бензема став найкращим гравцем елітного дивізіону чемпіонату Іспанії за підсумками минулого місяця.
Французький нападник зумів відзначитись чотирма забитими голами у п'яти проведених матчах у квітні.
Зазначимо, що також останній день квітня мадридці змогли офіційно оформити перемогу в поточному розіграші чемпіонату Іспанії.
Нагадаємо, що Бензема все ще зберігає шанси перевершити рекордні показники Роналду в Лізі чемпіонів.