Испания

За новою угодою футболіст може отримувати 10 млн євро на рік.

Мадридський Реал має намір зберегти у своєму складі вінгер Вінісіуса Жуніора, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало активну роботу над новою угодою для 21-річного бразильця, якому буде запропоновано новий контракт після закінчення сезону.

Зазначається, що Реал хоче запропонувати гравцеві контракт на шість років – при цьому зарплата буде близько 10 мільйонів євро на рік. Проте представники гравця поки що наполягають на угоді на 4-5 років.

Цього сезону Вінісіус провів 50 матчів за "вершкових", у яких забив 21 гол і віддав 20 асистів.

Раніше повідомлялося, що Лунін проведе другий матч за Реал у поточному сезоні Ла Ліги.