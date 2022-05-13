За новою угодою футболіст може отримувати 10 млн євро на рік.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
13 травня 2022, 12:35
Мадридський Реал має намір зберегти у своєму складі вінгер Вінісіуса Жуніора, повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало активну роботу над новою угодою для 21-річного бразильця, якому буде запропоновано новий контракт після закінчення сезону.
Зазначається, що Реал хоче запропонувати гравцеві контракт на шість років – при цьому зарплата буде близько 10 мільйонів євро на рік. Проте представники гравця поки що наполягають на угоді на 4-5 років.
Цього сезону Вінісіус провів 50 матчів за "вершкових", у яких забив 21 гол і віддав 20 асистів.
Раніше повідомлялося, що Лунін проведе другий матч за Реал у поточному сезоні Ла Ліги.