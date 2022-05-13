Испания

Хорватський хавбек зробив три асисти у грі з Леванте.

Учора мадридський Реал розгромив Леванте (6:0) у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги. У цій зустрічі трьома результативними передачами відзначився півзахисник "вершкових" Лука Модрич.

Таким чином, 36-річний хорват став першим гравцем, який виконав три результативні передачі в одному матчі Ла Ліги цього сезону. Останнім, хто зміг таке зробити – був Ліонель Мессі у 2020 році у матчі проти Бетіса.

За інформацією Opta Jose, це був перший асистенський хет-трик у складі "вершкових" з 2015 року. Востаннє таке вдавалося Хамесу Родрігесу у матчі проти Райо Вальєкано.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін проведе другий матч за Реал у поточному сезоні у Ла Лізі.