Испания

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Леванте.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги проти Леванте (6:0).

"Я хочу підтримати Леванте та їхнього тренера. Це відмінний клуб, впевнений, що вони скоро повернуться до Ла Ліги.

Бензема та Вінісіус згодом почали розуміти один одного. Вони дуже добре спрацювалися і чудово зіграли.

Ми підходимо до фіналу Ліги чемпіонів у добрій формі, бо наша самооцінка сильно зросла. До фіналу залишилося мало часу, треба підтримувати інтенсивність. Команда дуже добре попрацювала на полі", — цитує Анчелотті Marca.

Раніше повідомлялося, що Леванте втратив шанси залишитися у Ла Лізі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем відбудеться 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі.