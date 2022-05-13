Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Леванте.
Карло Анчелотті, ФК Реал
13 травня 2022, 09:30
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги проти Леванте (6:0).
"Я хочу підтримати Леванте та їхнього тренера. Це відмінний клуб, впевнений, що вони скоро повернуться до Ла Ліги.
Бензема та Вінісіус згодом почали розуміти один одного. Вони дуже добре спрацювалися і чудово зіграли.
Ми підходимо до фіналу Ліги чемпіонів у добрій формі, бо наша самооцінка сильно зросла. До фіналу залишилося мало часу, треба підтримувати інтенсивність. Команда дуже добре попрацювала на полі", — цитує Анчелотті Marca.
Раніше повідомлялося, що Леванте втратив шанси залишитися у Ла Лізі.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та Ліверпулем відбудеться 28 травня на стадіоні Стад де Франс у Парижі.