23-річний нападник продовжить кар'єру у Бельгії.
Ферран Джужла, Getty Images
08 червня 2022, 19:19
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про перехід свого нападаючого Феррана Джужли до складу Брюгге.
Трансфер 23-річного іспанця коштував бельгійському клубу п'ять мільйонів євро.
Також "блаугранас" отримають 10% від суми наступного продажу футболіста.
Джужла перебрався до каталонського клубу минулого року і за цей час він встиг провести дев'ять поєдинків за основну команду Барселони, у яких відзначився двома голами.