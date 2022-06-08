Испания

23-річний нападник продовжить кар'єру у Бельгії.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про перехід свого нападаючого Феррана Джужли до складу Брюгге.

Трансфер 23-річного іспанця коштував бельгійському клубу п'ять мільйонів євро.

Також "блаугранас" отримають 10% від суми наступного продажу футболіста.

Джужла перебрався до каталонського клубу минулого року і за цей час він встиг провести дев'ять поєдинків за основну команду Барселони, у яких відзначився двома голами.